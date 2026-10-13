Запущена экранизация «Слова о полку Игореве» с Михаевым, Канделаки и Жаровым

Писатель, сценарист и продюсер Сергей Минаев совместно с директором телеканала ТНТ Тиной Канделаки и главой "Газпром-Медиа Холдинга" Александром Жаровым приступили к созданию полнометражного художественного фильма по знаменитому древнерусскому произведению XII века — "Слово о полку Игореве".
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