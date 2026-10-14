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Журнал «Профиль»

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Netflix начинает крупнейшее сокращение штата

Netflix начинает крупнейшее сокращение штата

Компания намерена сократить около 1000 человек. Пострадают юристы, HR, технологическая команда, продуктовый отдел.

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