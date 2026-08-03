Компания «ИнтехПро» выпустила более 10 тысяч материнских плат и периферийных модулей

С момента запуска новой производственной площадки в мае 2026 года компания «ИнтехПро», резидент ОЭЗ «Технополис Москва», выпустила более 10 тысяч печатных плат, включая материнские платы и периферийные модули.
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