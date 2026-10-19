У клуба Living Room в Лос-Анджелесе Бьянку Цензори и Канье Уэста заметили после вечеринки. К машине 31-летняя австралийская дизайнер шла в красном сетчатом комбидрессе без бретелей и прозрачной юбке в тон — с кожаным поясом.