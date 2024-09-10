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Разрабатывается дизайн «железа» для микроэлектроники. Только для отечественных предприятий

Разрабатывается дизайн «железа» для микроэлектроники. Только для отечественных предприятий

В России разрабатывается дизайн «железа» для производства микроэлектроникиРоссия активно развивает электронное машиностроение, уделяя особое внимание разработке дизайна будущего оборудования для производства микроэлектроники.

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