Разрабатывается дизайн «железа» для микроэлектроники. Только для отечественных предприятий

В России разрабатывается дизайн «железа» для производства микроэлектроникиРоссия активно развивает электронное машиностроение, уделяя особое внимание разработке дизайна будущего оборудования для производства микроэлектроники.
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