Политика как он...
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Политика как она есть

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Зеленский выступил с угрозами после идеи не пустить Украину на переговоры

Зеленский выступил с угрозами после идеи не пустить Украину на переговоры

Владимир Зеленский назвал возможное исключение Украины из переговорного процесса по конфликту «очень опасным».

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Комментарии
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Владимир Чуприянов
Мы клоунаду не заказывали ! И аниматоры нам не нужны !! Так что пусть у себя на банковой выступает перед кастрюлеголовыми . Только такой публики он достоин !!
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12 час.
Надежда Донцова
Только капитуляция!
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8 час.
ЛБ
Людмила Боченкова
и что будет если  украину не пригласят на переговоры???? даже и не заметят этого !там ведь некого приглашать так как срок годности у Зеленского скончался 20мая 2024г !узурпатор террорист  наркоман Зеля  он  же  клоун он же прежний президент захватил власть!!
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7 час.
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