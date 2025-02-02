Зеленский выступил с угрозами после идеи не пустить Украину на переговоры

Мы клоунаду не заказывали ! И аниматоры нам не нужны !! Так что пусть у себя на банковой выступает перед кастрюлеголовыми . Только такой публики он достоин !!

ЛБ

Людмила Боченкова

и что будет если украину не пригласят на переговоры???? даже и не заметят этого !там ведь некого приглашать так как срок годности у Зеленского скончался 20мая 2024г !узурпатор террорист наркоман Зеля он же клоун он же прежний президент захватил власть!!