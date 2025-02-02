Владимир Зеленский назвал возможное исключение Украины из переговорного процесса по конфликту «очень опасным».
Зеленский выступил с угрозами после идеи не пустить Украину на переговоры
Комментарии
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Владимир Чуприянов
Мы клоунаду не заказывали ! И аниматоры нам не нужны !! Так что пусть у себя на банковой выступает перед кастрюлеголовыми . Только такой публики он достоин !!
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12 час.
Надежда Донцова
Только капитуляция!
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8 час.
ЛБ
Людмила Боченкова
и что будет если украину не пригласят на переговоры???? даже и не заметят этого !там ведь некого приглашать так как срок годности у Зеленского скончался 20мая 2024г !узурпатор террорист наркоман Зеля он же клоун он же прежний президент захватил власть!!
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7 час.
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