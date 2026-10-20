Певица Шац и ее partner Семен строят жизнь в Португалии. В 2025 году у пары родилась дочь Сара. Соня занялась творчеством, выпустив в 2026 году новые треки, и восстановила отношения с родителями после их развода.
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