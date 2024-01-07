Российского студента затравили в Университете Эдинбурга из-за поддержки СВО

Российский студент Андрей Комаров пожаловался, что в Университете Эдинбурга столкнулся с травлей со стороны других обучающихся из-за того, что поддержал специальную военную операцию и отказался осудить свою страну .
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