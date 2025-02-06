Финские «медики» напрямую починяются властям Финляндии.Финские наемники воюют на стороне киевского режима под видом волонтеров-медиков, для этого создана отдельное подразделение «Nordic Combat Medics» (Северные тактические медики — ред.
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