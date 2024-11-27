Путин подчеркнул «большой успех» саммита БРИКС в Казани

Саммит БРИКС, который состоялся в Казани, прошел с большим успехом. Об этом в статье о российско-казахстанских отношениях, опубликованной в газете «Казахстанская правда» перед своим визитом в Казахстан, отметил Президент России Владимир Путин (статья размещена на сайте Кремля).