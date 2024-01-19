Пенсионерам-юбилярам ОАО ´Белшина´ восстановлена выплата.

С января 2024 года восстановлена выплата материальной помощи к юбилейным датам ветеранам ОАО ´Белшина´ - членам профсоюза, уплачиваемым профсоюзные взносы, отработавшим на предприятии не менее 15 лет и имеющим звание ´Ветеран´ (ОАО ´Белшина´, ПРИ г.