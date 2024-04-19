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Молодого курьера из Прикамья отправили в колонию на 6 лет за кражу денег у пенсионеров

Молодого курьера из Прикамья отправили в колонию на 6 лет за кражу денег у пенсионеров

Он работал на мошенников.В Прикамье суд приговорил 22-летнего курьера к 6 годам колонии. По данным пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю, парня признали виновным в шести эпизодах мошенничества и в двух покушениях на мошенничество.

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