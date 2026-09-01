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Планетарий, ИИ и робототехника: в Краснодаре заработала школа будущего

Планетарий, ИИ и робототехника: в Краснодаре заработала школа будущего

В Краснодаре 1 сентября начала работу новая школа-интернат «Поколение», строительство которой продолжалось семь лет.

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