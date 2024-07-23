Полковник Макгрегор: Кулеба заговорил о мире с Россией после звонка Трампа

Заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о готовности возобновить диалог с Россией было сделано после телефонного разговора между кандидатом в президенты США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.
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