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При посадке в аэропорту Лас-Вегаса загорелся самолет

При посадке в аэропорту Лас-Вегаса загорелся самолет

В аэропорту Лас-Вегаса, штат Невада, при жесткой посадке загорелся самолет компании Frontier Airlines, пострадавших нет, сообщили представители воздушной гавани и авиакомпании Frontier Airlines, которой принадлежит лайнер.

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