Вопрос о возвращении мобилизованных домой волнует множество семей по всей России. На данный момент, по информации военкора Александра… Будет ли замена мобилизованных в 2024 году: кто имеет право вернуться домой? .
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