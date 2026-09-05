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Не только о футболе

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«Спартак» в дерби, рекорд у «Краснодара», проблемы «Зенита» с ЦСКА. Интриги 7-го тура РПЛ

«Спартак» в дерби, рекорд у «Краснодара», проблемы «Зенита» с ЦСКА. Интриги 7-го тура РПЛ

    Ух и сколько же их! Так, что там обычно нужно писать в подводках к традиционным интригам тура? Что РПЛ – не просто РПЛ, а Альфа-Банк РПЛ.

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