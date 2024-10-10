Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

36 369 подписчиков

Энергетик высказался о готовности Украины к отопительному сезону

Энергетик высказался о готовности Украины к отопительному сезону

Украина более-менее нормально пройдет отопительный сезон за счет падения потребления, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и эксперт Финансового университета Игорь Юшков.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх