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Царьград

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Рейтинг губернаторов: какие регионы показали лучшие результаты по "русской теме"

Рейтинг губернаторов: какие регионы показали лучшие результаты по "русской теме"

Подводя итоги очередного этапа мониторинга, эксперты констатировали: регионы, где работа с "русской темой" ведётся системно и ежедневно, заметно опережают тех, кто ограничивается разовыми акциями.

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