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Иначе, чем дружбой, это не назвать: 17 фото неразлучных людей и питомцев

Иначе, чем дружбой, это не назвать: 17 фото неразлучных людей и питомцев

Может ли между человеком и его питомцем установиться по-настоящему равноправная связь? Несмотря на то, что мы привыкли считать себя главными в этих отношениях, животные часто воспринимают нас не как начальников, а как старших товарищей.

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