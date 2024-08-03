Житель Сараев угрожал убийством тёще своего друга

Инцидент произошел 23 июля в селе Паники. Он начался с банальной выпивки двоих мужчин. Когда спиртное у закончилось, они пошли к теще одного из них, которая приехала из Москвы навестить родственников, и потребовали у нее водки или денег.
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