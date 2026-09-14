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Царьград

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Танкер Hercules Star подвергся атаке у берегов Дубая, моряк пропал

Танкер Hercules Star подвергся атаке у берегов Дубая, моряк пропал

46-летний русский моряк из Калининграда пропал после атаки на танкер Hercules Star у побережья Дубая.

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