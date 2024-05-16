Эксперт Матвийчук: Заявление Зеленского о возможности удержать Харьков с помощью ЗРК Patriot глупость

Президент Украины Владимир Зеленский признал серьезность положения ВСУ в Харьковской области, но пообещал остановить русских, если получит две системы ПВО Patriot, военный эксперт Алексей Матвийчук назвал этот пассаж несусветной глупостью.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии