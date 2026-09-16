Юнцы в широких штанах порвали плакат героя СВО в Москве. Лица закрыли. Что происходит в округе Перово

В Москве юнцы в широких штанах порвали плакат героя СВО Эдуарда Шонова, который участвует в выборах в Государственную Думу.
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