В Новодвинске молодежный центр «Сфера» получит зал для работы с БПЛА

Здание площадью 1035 квадратных метров на улице Ломоносова получит пространства для Движения Первых, Юнармии, фудкорт и коворкинг — название центру выбрала сама молодежь Новодвинска.
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