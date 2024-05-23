Юристы обвинили Apple в контрабанде полезных ископаемых из Конго

Юристы из международной группы Amsterdam & Partners LLP заявили о наличии неопровержимых доказательств добычи и вывоза ископаемых ресурсов из африканской Республики Конго представителями корпорации Apple, передает Reuters.
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