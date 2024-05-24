Десантник ВСУ заявил, что ВС России в Волчанске наступали со всех сторон

Продвижение российской армии вынудило украинскую группировку в Волчанске перейти к круговой обороне. Военнослужащий элитной 82-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины рассказал об ударах со всех сторон.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии