Международный форум «Женщина третьего тысячелетия» пройдет в ноябре

В ноябре 2026 года в историческом Культурном центре Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса (ГлавУП ДК) при МИД России — сердце российской дипломатии — состоится V Юбилейный Международный форум «Женщина третьего тысячелетия».
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