Вопросы подготовки кадров для достижения технологического суверенитета РФ обсудили в городе

Заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Дмитрий Гужеля принял участие в панельной дискуссии МИИГАиК на тему «Консорциумы как драйверы технологического и кадрового суверенитета».
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