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PeerJ: в Омане обнаружено 100 новых видов ленточных червей

PeerJ: в Омане обнаружено 100 новых видов ленточных червей

Международная команда ученых из Университета Орегона, МГУ и Университета Флориды провела первое систематическое исследование ленточных червей (Nemertea) в водах Омана и сделала сенсационное открытие — 107 видов, из которых 98% ранее не были описаны наукой.

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