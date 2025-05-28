PeerJ: в Омане обнаружено 100 новых видов ленточных червей

Международная команда ученых из Университета Орегона, МГУ и Университета Флориды провела первое систематическое исследование ленточных червей (Nemertea) в водах Омана и сделала сенсационное открытие — 107 видов, из которых 98% ранее не были описаны наукой.
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