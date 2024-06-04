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Закон и Порядок

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  • Владимир Росс
    Вообще - стыдно с глупыми общаться. Пора сайт ставить в минус."ИСКАНДЕРЫ" УДАРИ...
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  • Владимир Росс
    А ты и есть тот, кто против русского народа и всем русским желает всего плохого. Тебе даже и понимать русский язык не..."ИСКАНДЕРЫ" УДАРИ...

Сасаки Зеленский

Сасаки Зеленский

«Запад сидит на унитазе, как на троне, но у него кончилась туалетная бумага»(с)неизвестный комментатор в интернете о текущей ситуации в миреЯ уже неоднократно обращался к классическому японскому сюжету, возможно самому знаменитому/эпическому эпизоду японской истории – поединку Миямото Мусаси и Сасаке Кодзиро.

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