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Котопёс недели: нежная собака Фрося и кошка-барыня Катюша ждут встречи со своими хозяевами

Котопёс недели: нежная собака Фрося и кошка-барыня Катюша ждут встречи со своими хозяевами

Знакомимся с двумя чудесными участницами московского фестиваля Woof, который состоится 3 и 4 ноября. Приходите! Мы счастливы анонсировать самое мохнатое мероприятие этой осени — фестиваль Woof! Он состоится уже вот-вот, 3 и 4 ноября, в столичном культурном центре «Хлебозавод № 9».

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