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Снукерист.ру

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Эйдан Мерфи — победитель UK Junior Open Snooker Championship 2026

Эйдан Мерфи — победитель UK Junior Open Snooker Championship 2026

Эйдан Мерфи триумфально завоевал титул UK Junior Open Snooker Championship 2026 в Шотландии, показав впечатляющее мастерство и стойкость характера в напряженном финале против Эдварда Джонса, сообщает totallysnookered Эйдан Мерфи празднует победу на Открытом чемпионате Великобритании по снукеру среди юниоров 2026 (фото: totallysnookered)Эйдан Мерфи одержал победу на UK Junior Open Snooker Championship 2026.

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