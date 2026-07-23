Эйдан Мерфи — победитель UK Junior Open Snooker Championship 2026

Эйдан Мерфи триумфально завоевал титул UK Junior Open Snooker Championship 2026 в Шотландии, показав впечатляющее мастерство и стойкость характера в напряженном финале против Эдварда Джонса, сообщает totallysnookered Эйдан Мерфи празднует победу на Открытом чемпионате Великобритании по снукеру среди юниоров 2026 (фото: totallysnookered)Эйдан Мерфи одержал победу на UK Junior Open Snooker Championship 2026.