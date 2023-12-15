Хранитель костюмерной и церемониймейстер требуются в Новосибирске

Список самых необычных вакансий декабря 2023 назвали аналитики сервиса hh.ru. Среди интересных предложений на рынке труда в Новосибирске такие, как бутафор-форматор, хранитель костюмерной, церемониймейстер, солодовщик и диванщик.
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