Худайбердиева пожаловалась на лед во время Гран-при в Красноярске: «Не помню, чтобы три разминки танцоров катались без заливки»

Сегодня Худайбердиева и Егор Базин победили на этапе Гран-при России в танцах на льду. – Мы немножко подслушали, что ты говорила после выхода со льда – жаловалась на качество льда? Что тебе не понравилось? – Ну, я не помню, чтобы три разминки танцоров катались без заливки.