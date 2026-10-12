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Пушилин заявил о начале битвы за шахту «Добропольская» в ДНР

Пушилин заявил о начале битвы за шахту «Добропольская» в ДНР

Бои за шахту «Добропольская» начались в ДНР. Об этом в эфире программы ИС «Вести» рассказал глава республики Денис Пушилин.

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