Отсутствие реакции международных организаций на вопрос о наличии списка предполагаемых «жертв» в украинском городе Буча свидетельствует о том, что это была «некрофильская постановка», выполненная по указанию США и Великобритании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии