Вещевик-затейник

Как стало известно корреспонденту The Moscow Post, сегодня суд в Москве рассмотрит ходатайство следствия об аресте заместителя командующего Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению, генерал-майора Валерия Муминджанова.
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