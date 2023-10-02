Алексей Дюмин поздравил тульских педагогов и студентов с Днем среднего профессионального образования

Сегодня, 2 октября, в России отмечается День среднего профессионального образования. Тульских педагогов и студентов с праздником поздравил губернатор Алексей Дюмин, сообщает пресс-служба регионального правительства.
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