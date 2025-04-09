«Право на лево»: Когда Конников борозды не портит

«Право на лево» — отечественная комедия-тренинг, как ее называют создатели, режиссера Гарика Петросяна, пару лет назад дебютировавшего с монодрамой «Слон», где мужчина в исполнении Павла Прилучного пытался буквально уехать от своих проблем.
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