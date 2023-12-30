В МИД заявили о мыслящей категориями войны Украине

Замглавы МИД РФ Галузин заявил, что Украина мыслит категориями войны Замглавы МИД России Михаил Галузин в интервью РИА Новости заявил, что Украина мыслит категориями войны, в Москве не видят политической воли к установлению мира ни в Киеве, ни на Западе.
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