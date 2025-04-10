Новое в кино: Энтони Хопкинс пугает "клоуна Пеннивайза" в "Западне"

РЕН ТВ Поговорим о кино с пристрастием – о новинках проката. Какие кинотеатральные релизы могут заинтересовать зрителя, а какие – нет? О четырех ярких новинках в остроумном и самом пристрастном обзоре кино рассказывает программа "В кадре" с кинокритиком Николаем Никулиным на РЕН ТВ.