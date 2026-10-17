Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил, что страна поддержит бюджет Евросоюза на 2028–2034 годы только при условии получения 16,4 млрд евро из специальных фондов ЕС.
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