Валокардин и корвалол предлагают запретить? Объясняем, что нас ждет в этом случае

Запретить можно всё, но взамен ничего не предлагается. Валокардин и корвалол помогли пережить многим пенсионерам ельцинские "Ряформы" и до сих пор помогают!

НЗ

Надежда Зинкевич

Пользовались и наши бабушки , и наши родители , и мы , которым уже под 70 лет . Никто не стал зависимым от этих препаратов . Пили каплитолько тогда когда было плохо . Помогает очень хорошо , когда становится плохо . Если они исчезнут , то катастрофа .