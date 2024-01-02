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  • Sergey
    что нибудь ВООБЩЕ хорошее сделают наши правители! только одно.... повысить и запретить! Господи когда уже они нажрутся!Валокардин и корв...
  • Надежда Зинкевич
    Пользовались и наши бабушки , и наши родители , и мы , которым уже под 70 лет . Никто не стал зависимым от этих препа...Валокардин и корв...
  • Владимир Соловьев
    Запретить можно всё, но  взамен ничего не предлагается.  Валокардин и корвалол помогли пережить многим пенсионерам ел...Валокардин и корв...

Валокардин и корвалол предлагают запретить? Объясняем, что нас ждет в этом случае

Валокардин и корвалол предлагают запретить? Объясняем, что нас ждет в этом случае

В России нужно запретить продажу корвалола и валокордина. Об этом в эфире «Радио 1» заявил врач-кардиолог, геронтолог, гериатр Юрий Конев.

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Комментарии
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Владимир Соловьев
Запретить можно всё, но  взамен ничего не предлагается.  Валокардин и корвалол помогли пережить многим пенсионерам ельцинские &quot;Ряформы&quot; и до сих пор помогают!
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11 час.
НЗ
Надежда Зинкевич
Пользовались и наши бабушки , и наши родители , и мы , которым уже под 70 лет . Никто не стал зависимым от этих препаратов . Пили каплитолько тогда когда было плохо . Помогает очень хорошо , когда становится плохо . Если они исчезнут , то катастрофа .
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6 час.
Sergey
что нибудь ВООБЩЕ хорошее сделают наши правители! только одно.... повысить и запретить! Господи когда уже они нажрутся!
Ответить
5 час.

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