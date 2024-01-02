В России нужно запретить продажу корвалола и валокордина. Об этом в эфире «Радио 1» заявил врач-кардиолог, геронтолог, гериатр Юрий Конев.
Валокардин и корвалол предлагают запретить? Объясняем, что нас ждет в этом случае
Комментарии
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Владимир Соловьев
Запретить можно всё, но взамен ничего не предлагается. Валокардин и корвалол помогли пережить многим пенсионерам ельцинские "Ряформы" и до сих пор помогают!
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11 час.
НЗ
Надежда Зинкевич
Пользовались и наши бабушки , и наши родители , и мы , которым уже под 70 лет . Никто не стал зависимым от этих препаратов . Пили каплитолько тогда когда было плохо . Помогает очень хорошо , когда становится плохо . Если они исчезнут , то катастрофа .
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6 час.
Sergey
что нибудь ВООБЩЕ хорошее сделают наши правители! только одно.... повысить и запретить! Господи когда уже они нажрутся!
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5 час.
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