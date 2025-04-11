Gazeta.pl, Польша. Поляки об уходе США из Ясенки: так потребовал Путин, и мы остались в дерьме

Bogdan Stupin

Как бы не менялась обстановка в Европе, но одно должно быть ясно любому вменяемому европейцу: проблема не в том,сидит ли 82 американская дивизия в Ясенке или она переберется в Свентошув либо в Борно-Сулиново. На Польшу надвигается очередная пора ее раздела. Шляхетский менталитет всегда приводил польское государство к очередному краху. В начале 80-х гг. минувшего века генерал Ярузельский предупреждал земляков:"Глупо искать друзей далеко, а врагов близко". Но заносчивость пересилила...