Вести Кузбасс

8 подписчиков

После капитального ремонта в Прокопьевске открылась библиотека №6

После капитального ремонта в Прокопьевске открылась библиотека №6

После капитального ремонта в Прокопьевске открылась библиотека №6 для семейного чтения. Здесь обновили кровлю, заменили сантехнику, мебель.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх