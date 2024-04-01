Курортный сбор начали взимать с туристов в Петербурге

Курортный сбор с 1 апреля начали взимать с туристов, которые приезжают в Санкт-Петербург. Остановившимся в гостиницах, санаториях, апарт-отелях и других объектах придется платить по 100 рублей в день, начиная со второго дня пребывания.
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