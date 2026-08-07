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«Справедливая Россия» обсудит зарплаты, пенсии и меры социальной поддержки

«Справедливая Россия» обсудит зарплаты, пенсии и меры социальной поддержки

11 августа 2026 года в 12:00 в информационном агентстве «Общественная служба новостей» состоится региональная пресс-конференция партии «Справедливая Россия», посвященная итогам проведенного 6 августа в Государственной Думе экспертного круглого стола.

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