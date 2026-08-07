«Справедливая Россия» обсудит зарплаты, пенсии и меры социальной поддержки

11 августа 2026 года в 12:00 в информационном агентстве «Общественная служба новостей» состоится региональная пресс-конференция партии «Справедливая Россия», посвященная итогам проведенного 6 августа в Государственной Думе экспертного круглого стола.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии