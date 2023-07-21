В Хабаровском крае райбольницу привлекли к административной ответственности

Прокуратура Нанайского района завершила проверку по соблюдению прав предпринимателей. Установлено, что индивидуальный предприниматель, выполняя контракт с краевым государственным бюджетным учреждением здравоохранения "Троицкая центральная районная больница", поставил медицинское изделие стоимостью свыше 1,1 млн рублей.
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