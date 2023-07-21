Аргументы недели

98 706 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Galina
    Непонятно почему он все это сказал? Ведь понимал, что ему  грозит!Следствие попроси...
  • Наталья
    Не нужно воинские звания раздавать налево и направо! Это обесценивает звание!Живущая в Испании...
  • Вячеслав Денисов
    Как не нравится правду слушать!  За правду - на нары!  Вечный в своём репертуаре...Следствие попроси...

В Хабаровском крае райбольницу привлекли к административной ответственности

В Хабаровском крае райбольницу привлекли к административной ответственности

Прокуратура Нанайского района завершила проверку по соблюдению прав предпринимателей. Установлено, что индивидуальный предприниматель, выполняя контракт с краевым государственным бюджетным учреждением здравоохранения "Троицкая центральная районная больница", поставил медицинское изделие стоимостью свыше 1,1 млн рублей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх