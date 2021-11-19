Транспортные полицейские Якутии приняли участие в операции «Должник»

В аэропорту города Якутска главной воздушной гавани республики, в рамках межведомственного взаимодействия, с целью мотивации граждан своевременно оплачивать свою задолженность, инспекторами отделения исполнения административного законодательства Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте совместно с судебными приставами-исполнителями УФССП России по Республике Саха (Якутия) проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Должник».